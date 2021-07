Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti | le ragazze stanno bene

(Di mercoledì 7 luglio 2021) «Mi piace dare la buonanotte anche quando sono a distanza, vuol dire che vado a dormire e anche se sono lontana ti penso come ultima cosa». «Buonanotte la associo molto a mio padre, noi avevamo questa cosa del “buonanotte e sogni d’oro”, dircelo sempre, ovunque». Valeria Vedovatti e Cecilia Cantarano, più di un milione a testa di follower solo su Instagram, 18 e 21 anni, si sono piaciute subito, al primo incontro. Non su Tik Tok, loro asso nella manica, ma a casa di amici. Buonanotte è il titolo del loro primo podcast in coppia, otto puntate per Chora Media, come fosse un diario vocale tra due amiche che a fine giornata si concedono un’ultima chiacchierata.

Advertising

octalxal : RT @stanga_mattia: Allora, voglio conoscere: Giulia Valentina Mara Maionchi Fede e Chiara Cecilia Cantarano Tommaso Zorzi e Gaia (asap) Dia… - TheMileyCyrus00 : RT @stanga_mattia: Allora, voglio conoscere: Giulia Valentina Mara Maionchi Fede e Chiara Cecilia Cantarano Tommaso Zorzi e Gaia (asap) Dia… - iMazek10 : RT @stanga_mattia: Allora, voglio conoscere: Giulia Valentina Mara Maionchi Fede e Chiara Cecilia Cantarano Tommaso Zorzi e Gaia (asap) Dia… - giuliandreoli_ : RT @stanga_mattia: Allora, voglio conoscere: Giulia Valentina Mara Maionchi Fede e Chiara Cecilia Cantarano Tommaso Zorzi e Gaia (asap) Dia… - o0yasmy0oo : RT @stanga_mattia: Allora, voglio conoscere: Giulia Valentina Mara Maionchi Fede e Chiara Cecilia Cantarano Tommaso Zorzi e Gaia (asap) Dia… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Cantarano

Webboh

... "Io, pirata della fisica, rivoluzionerò le leggi di Einstein e dei quanti" La campagna per i vaccini della tiktoker: "Così convincerò i teenager" Come difendersi dalle cornacchieIl 3 novembre 2020 uscì il brano ' Adesso mi diverto ' del dj Ludwig e della tik toker. La canzone fece il boom di ascolti ed ancora oggi è nelle playlist di tantissimi italiani. ...Più di un milione a testa di follower solo su Instagram, 21 e 18 anni, in «Buonanotte», podcast di Chora Media, chiacchierano senza filtri prima di andare a letto. E in quest'intervista doppia danno l ...Tra le coppie dell’estate più amate dai social, non possiamo non citare quella composta da Cecilia Cantarano e Holden. I due hanno da poco ufficializzato la relazione, anche se da mesi avevano lanciat ...