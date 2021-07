Berrettini, sei nella storia! In semifinale 61 anni dopo Pietrangeli (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Scoppia scoppia mi scoppia il cuor" per dirla con la grande Raffaella Carrà, Matteo Berrettini fa scoppiare il cuore dei tifosi, tennisti e no, e regala all'Italia una semifinale a Wimbledon che ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Scoppia scoppia mi scoppia il cuor" per dirla con la grande Raffaella Carrà, Matteofa scoppiare il cuore dei tifosi, tennisti e no, e regala all'Italia unaa Wimbledon che ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? MATTEO sei STRAORDINARIO! ?? Dopo 61 anni un altro italiano???? in semifinale a #Wimbledon! #tennis #Berrettini… - PaoloCond : Sette vittorie per vincere l’Europeo, e l’Italia è a sei. Sette vittorie per vincere Wimbledon, e Berrettini è a ci… - liberipensieri_ : RT @SuperTennisTv: ?? MATTEO sei STRAORDINARIO! ?? Dopo 61 anni un altro italiano???? in semifinale a #Wimbledon! #tennis #Berrettini @Matt… - Girovagoperduto : RT @SuperTennisTv: ?? MATTEO sei STRAORDINARIO! ?? Dopo 61 anni un altro italiano???? in semifinale a #Wimbledon! #tennis #Berrettini @Matt… - pinkfloyd19710 : RT @SuperTennisTv: ?? MATTEO sei STRAORDINARIO! ?? Dopo 61 anni un altro italiano???? in semifinale a #Wimbledon! #tennis #Berrettini @Matt… -