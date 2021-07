Berrettini porta l'Italia in semifinale a Wimbledon dopo 61 anni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini ha superato in quattro set il canadese Felix Auger - Aliassime conquistando la sua prima semifinale a Wimbledon. Si tratta della seconda in carriera in un torneo tennistico dello ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteoha superato in quattro set il canadese Felix Auger - Aliassime conquistando la sua prima. Si tratta della seconda in carriera in un torneo tennistico dello ...

Advertising

InterSovrana : RT @EnricoMichetti: Un giovane romano porta in alto l'Italia nei quarti di finale a #Wimbledon: daje #Berrettini! ???? - abioleonardi : RT @federtennis: 61 anni dopo Pietrangeli #Berrettini porta l'Italia???? di nuovo in SF a #Wimbledon! ?? ORGOGLIO! Alle 23:00 la differita… - Mahdubito : @Morelembaum1 Ma Berrettini si chiama Berrettini perché porta sempre il berrettino??? - ChiaraBidda : RT @federtennis: 61 anni dopo Pietrangeli #Berrettini porta l'Italia???? di nuovo in SF a #Wimbledon! ?? ORGOGLIO! Alle 23:00 la differita… - vivaelbarca : @simonesalvador Che la @Gazzetta_it dia più spazio agli inglesi che esultano che a Berrettini che porta l’Italia in… -