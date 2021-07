Banche, la crisi è stata meno drammatica del previsto Ma l’Eurotower è pronta a ridurre le misure di sostegno (Di mercoledì 7 luglio 2021) Se due indizi fanno una prova, allora inizia a essere lecito sperare che lo tsunami (previsto) di Npe per le Banche potrebbe rivelarsi in realtà un’onda di grandi dimensioni, senza la potenza distruttrice del maremoto. Non va dimenticato, infatti, che le stime parlavano di un possibile incremento delle sofferenze intorno ai 100 miliardi di euro entro la fine di quest’anno rispetto al 2020. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 7 luglio 2021) Se due indizi fanno una prova, allora inizia a essere lecito sperare che lo tsunami () di Npe per lepotrebbe rivelarsi in realtà un’onda di grandi dimensioni, senza la potenza distruttrice del maremoto. Non va dimenticato, infatti, che le stime parlavano di un possibile incremento delle sofferenze intorno ai 100 miliardi di euro entro la fine di quest’anno rispetto al 2020. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Banche crisi Haiti, l'omicidio del presidente in un paese flagellato dall'imperialismo ...di dollari (più del debito totale del paese in quel momento) che sono stati depositati nelle banche ... In mezzo a una crisi inventata, il presidente è stato rapito dalle forze d'élite militari ...

Borse deboli e Wall Street rallenta. Exploit di Buzzi e Recordati Si prevede che l'economia della zona euro tornerà al livello pre - crisi nell'ultimo trimestre di ... Sempre il mese scorso, il totale dell'esposizione delle banche italiane ai finanziamenti Bce si ...

Visco (Banca d’Italia): “In arrivo crisi di piccole banche” Il Fatto Quotidiano Digitale, la spinta dal Pnrr per Anitec-Assinform Quello attuale ancora fortemente legato alla crisi pandemica, al piano vaccinale che avanza ... Cosi come le telecomunicazioni e le banche, settori a forte presenza di grandi realtà, hanno investito ...

La variante Delta spaventa i mercati L’incertezza dettata dai deludenti dati macro – insieme al perdurare della crisi pandemica – spinge al ribasso i rendimenti generali del mercato obbligazionario europeo. In particolare il ...

