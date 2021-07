Autogrill smentisce voci su alleanza con la svizzera Dufry (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Autogrill, “pur ribadendo di essere sempre aperta a valutare qualsiasi opportunità che il mercato possa offrire per conseguire i propri obiettivi strategici, precisa che ad oggi nessuna ipotesi di operazione straordinaria è al vaglio del consiglio di amministrazione della società”. È la risposta arrivata dall’operatore attivo nei servizi di ristorazione alle voci su una possibile alleanza con la società svizzera Dufry, che gestisce oltre 2.300 negozi duty-free e duty-paid in aeroporti, navi da crociera, porti e località turistiche. Secondo quanto scrive oggi MF, “una delle sensazioni che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) –, “pur ribadendo di essere sempre aperta a valutare qualsiasi opportunità che il mercato possa offrire per conseguire i propri obiettivi strategici, precisa che ad oggi nessuna ipotesi di operazione straordinaria è al vaglio del consiglio di amministrazione della società”. È la risposta arrivata dall’operatore attivo nei servizi di ristorazione allesu una possibilecon la società, che gestisce oltre 2.300 negozi duty-free e duty-paid in aeroporti, navi da crociera, porti e località turistiche. Secondo quanto scrive oggi MF, “una delle sensazioni che ...

