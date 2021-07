Arisa dice no: la cantante lucana rifiuto il nuovo progetto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Arisa abbia rifiutato la partecipazione a un noto programma. Le motivazione della scelta della cantante E’ stato un anno pieno di impegni per Arisa,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 7 luglio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, pare cheabbia rifiutato la partecipazione a un noto programma. Le motivazione della scelta dellaE’ stato un anno pieno di impegni per,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

andtherewa : Arisa che dice “qual è un inno napoletano che conoscete tutti?” Io urlo “ortica” ma mai andavo a pensare che lmavre… - 95ddadu : non arisa che dice quella cosa quando sta andando al pride - bucaiola : user esimente dice che in questo video arisa sembra quella della mia icon è vero aiuto voglio scappare via no non è… - goccioIino : @kewkdaykar @SEUNG9MlN cioè se arisa non dice ciao Lixmyoui io ti mangio - SeesawYoo : Io che mi emoziono anche solo delle feste del mio cane come dice Arisa #TemptationIsland -