Ammortizzatori | riforma ancora senza numeri

In molti lo consideravano l'incontro decisivo per definire le risorse necessarie per far partire la riforma degli Ammortizzatori. Invece l'annunciata visita al ministero dell'Economia del ministro Andrea Orlando al collega Daniele Franco è stata completamente interlocutoria. Nell'incontro infatti non è stato proferito alcun numero riguardo ai miliardi di copertura della riforma imbastita da Orlando ma ancora senza un testo preciso. Fra Mef e ministero del lavoro è stato avviato un lavoro di valutazione ma al momento non ci sono ipotesi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

