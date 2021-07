Aggredisce due poliziotti | condannato a 14 mesi | ' Almeno ho un posto dove stare' E invece no | espulso

(Di mercoledì 7 luglio 2021) ANCONA - Quattordicidi reclusione e l' espulsione dal territorio italiano. È il tenore del patteggiamento varato ieri dal giudice Francesca Grassi per un algerino di 36 anni, arrestato lo scorso ...

Nel tentativo di calmarlo,agenti delle Volanti - intervenuti su indicazione del personale sanitario - erano rimasti leggermente feriti. Il 36enne aveva anche tentato dei gesti autolesionistici, ...Verso le 15 di sabato, 3 luglio 2021, le volanti della Polizia di Stato hanno fermato un uomo che,giorni prima, aveva rapinato un giovane turista svizzero del suo Iphone.L’uomo, rifiutando le dimissioni dall’ospedale di Torrette, aveva aggredito due agenti, ferendoli dopo aver dato in escandescenza nella cittadella sanitaria di via Conca. Bloccato, era stato portato a ...Nei giorni scorsi, alle ore 2.15 di notte, una Volante della Questura di Pistoia è intervenuta in piazza San Francesco dove era stata segnalata ...