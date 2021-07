WTA Bastad 2021, Giulia Gatto-Monticone esce al primo turno contro Lara Arruabarrena (Di martedì 6 luglio 2021) Il primo turno del torneo WTA Bastad di tennis (di categoria WTA 125), ovvero il Nordea Open, in corso sulla terra battuta outdoor svedese, è fatale per l’azzurra Giulia Gatto-Monticone, battuta dalla spagnola Lara Arruabarrena per 6-2 6-3 in un’ora e sedici minuti di gioco. Nel primo set Gatto-Monticone parte malissimo, cedendo il primo turno al servizio a quindici ed i due seguenti a trenta, per un rapido 0-5. L’azzurra evita lo 0-6 annullando tre set point tra sesto e ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Ildel torneo WTAdi tennis (di categoria WTA 125), ovvero il Nordea Open, in corso sulla terra battuta outdoor svedese, è fatale per l’azzurra, battuta dalla spagnolaper 6-2 6-3 in un’ora e sedici minuti di gioco. Nelsetparte malissimo, cedendo ilal servizio a quindici ed i due seguenti a trenta, per un rapido 0-5. L’azzurra evita lo 0-6 annullando tre set point tra sesto e ...

