“Un’intera generazione perde un angelo”. Lutto nello sport, morta improvvisamente a 43 anni (Di martedì 6 luglio 2021) “La sua passione, il suo sorriso, la sua gentilezza mancheranno a tutti ma la sua eredità continuerà con i tanti talenti che brilleranno sulle acque internazionali negli anni a venire… È quindi Un’intera generazione che ha perso uno dei suoi angeli custodi”. Questa è solo uno delle molteplici dediche che il mondo dello sport ha voluto fare per ricordare la Lise Vidal. La campionessa di windsurf francese, fonte d’ispirazione per tantissimi appassionati, è morta a 43 anni improvvisamente lasciando lo sport senza parole. La due volte medaglia d’oro europea ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) “La sua passione, il suo sorriso, la sua gentilezza mancheranno a tutti ma la sua eredità continuerà con i tanti talenti che brilleranno sulle acque internazionali neglia venire… È quindiche ha perso uno dei suoi angeli custodi”. Questa è solo uno delle molteplici dediche che il mondo delloha voluto fare per ricordare la Lise Vidal. La campionessa di windsurf francese, fonte d’ispirazione per tantissimi appassionati, èa 43lasciando losenza parole. La due volte medaglia d’oro europea ...

