Tommaso mette le corna a Valentina | la reazione stizzita di Filippo Bisciglia

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 luglio 2021)Eletti ha cornificato in diretta tv la fidanzataNulli Augusti durante la seconda puntata di Temptation Island 2021. Il 21enne romano non è riuscito a reggere nemmeno una settimana all’interno del villaggio delle single. E se nella prima puntata ha manifestato più volte la “gelosia patologica” menzionata danel video di presentazione, in quella di ieri sera si è lasciato andare spudoratamente con la tentatrice Giulia Cerini. Tra Spa bollenti e amache traballanti,ha baciato Giulia la prima volta nell’appartamento delle single, dove non ci sono le telecamere. Poi, però, proprio nel ...