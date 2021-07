Temptation Island, Tommaso tradisce la ragazza con la tentatrice Giulia (Di martedì 6 luglio 2021) Nella seconda puntata di Temptation Island 2021 Tommaso bacia la tentatrice Giulia, ecco come ha reagito la fidanzata Valentina al tradimento. “Temptation Island” è il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova nuove coppie e le loro relazioni d’amore, e a quando pare questa volta ci è riuscito. A cadere nel tranello del programma è Tommaso, uno dei concorrenti e fidanzato di Valentina. (clicca qui per recuperare tutte le puntate del programma GRATUITAMENTE su Mediaset Play) Già nella seconda puntata di ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 luglio 2021) Nella seconda puntata di2021bacia la, ecco come ha reagito la fidanzata Valentina al tradimento. “” è il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova nuove coppie e le loro relazioni d’amore, e a quando pare questa volta ci è riuscito. A cadere nel tranello del programma è, uno dei concorrenti e fidanzato di Valentina. (clicca qui per recuperare tutte le puntate del programma GRATUITAMENTE su Mediaset Play) Già nella seconda puntata di ...

Advertising

zazoomblog : Temptation Island Tommaso tradisce la ragazza con la tentatrice Giulia - #Temptation #Island #Tommaso #tradisce - yoshi5477 : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - delicatlwt : RT @SharonStyless: Per me stasera ce li ritroviamo a temptation island, stanno raggiungendo l’isola con la barca - __ladyf : Temptation Island, Manuela in lacrime dopo le parole di Sirena: 'È rifatta, mi fa schifo' - Barbarasbadata : RT @Baldellowsky: Esistono programmi come 'temptation island', ' Grande fratello', 'uomini e donne' che hanno un seguito e poi se chiedemo… -