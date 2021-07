Temptation Island 2021, Tommaso cede alla single Giulia (e Valentina vede tutto): le prove del tradimento (Di martedì 6 luglio 2021) Temptation Island 2021, seconda puntata con colpi di scena e falò di confronto anticipato. Gli spoiler avevano in un certo senso avvertito il pubblico, ma solo lunedì sera si è scoperto il tradimento con una delle single del villaggio e poi l’epilogo della coppia. Quella formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, protagonisti assoluti di questa edizione già nei primissimi minuti della trasmissione. Dopo aver scoperto che la fidanzata, 40 anni, indossava bikini, Tommaso, 21, ha letteralmente perso la testa. E si è avvicinato subito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021), seconda puntata con colpi di scena e falò di confronto anticipato. Gli spoiler avevano in un certo senso avvertito il pubblico, ma solo lunedì sera si è scoperto ilcon una delledel villaggio e poi l’epilogo della coppia. Quella formata daEletti eNulli Augusti, protagonisti assoluti di questa edizione già nei primissimi minuti della trasmissione. Dopo aver scoperto che la fidanzata, 40 anni, indossava bikini,, 21, ha letteralmente perso la testa. E si è avvicinato subito ...

