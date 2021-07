Raffaella Carrà “Mi son messa a piangere” | un ricordo commovente

(Di martedì 6 luglio 2021) L’Italia piange la meravigliosa: quele quelle lacrime raccontate tempo fa da lei stessa, emozione indelebile e indimenticabile R.(fonte foto: Raiplay)Una notizia triste, che ha gettato il dolore nel cuore di tutti coloro che hanno amato, seguito e stimato la mitica, tra le regine più grandi in assoluto della tv e del mondo dello spettacolo: quel, da lei stesso evocato e raccontato in passato, di un’emozione semplicemente indimenticabile. Showgirl, cantante, attrice, ballerina, conduttrice televisiva ...

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - MorelloRosaria4 : Riposa in pace Raffaella Carra' - gracivaleria : RT @frafacchinetti: “Se mi fossi specchiata nel successo sarei stata insopportabile!” Cit. Raffaella Carrà R.I.P. -

Partono mercoledì con un corteo funebre le esequie di Raffaella Carrà, giovedì camera ardente in campidoglio e venerdì funzione funebre alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli alle 12. "Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo,...