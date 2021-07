PRIMAVERA 2 | LO STAFF TECNICO NEROVERDE 2021 22

(Di martedì 6 luglio 2021) Sarà Stefano Lombardi l’allenatore della2 del Pordenone nella stagione/22. Per il, lo scorso anno guida dell’Under 17 e poi promosso nella stessa, sarà la terza annata. Losarà completato dall’allenatore in seconda Fabio Bezerra, dal preparatore atletico Andrea Colussa e dall’allenatore dei portieri Raffaele Clemente. La squadrasi radunerà martedì 20 luglio per l’inizio degli allenamenti. Powered by WPeMatico

