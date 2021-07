Pisa, ancora più di 2500 persone al rave non autorizzato nelle campagne. “Gran parte dei mezzi parcheggiati hanno targa francese” (Di martedì 6 luglio 2021) Da sabato sera ballano e campeggiano in seimila su un terreno privato circondato da boschi, a poca distanza da un osservatorio astronomico e un pugno di case isolate. Ma a partire da oggi dovrebbero andarsene, dopo un rave non autorizzato durato due notti e tre giorni con musica techno a tutto volume nella tranquilla campagna di Tavolaia, sulle colline Pisane. Ballano, bevono, saltano. Senza mascherina, né distanziamento. In tanti, anche approfittando dei giardini per fare i propri bisogni, anche se non si registrano situazioni di particolare pericolo, né tensione con i residenti, comunque arrabbiati. Il territorio è quello di Santa Maria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Da sabato sera ballano e campeggiano in seimila su un terreno privato circondato da boschi, a poca distanza da un osservatorio astronomico e un pugno di case isolate. Ma a partire da oggi dovrebbero andarsene, dopo unnondurato due notti e tre giorni con musica techno a tutto volume nella tranquilla campagna di Tavolaia, sulle collinene. Ballano, bevono, saltano. Senza mascherina, né distanziamento. In tanti, anche approfittando dei giardini per fare i propri bisogni, anche se non si registrano situazioni di particolare pericolo, né tensione con i residenti, comunque arrabbiati. Il territorio è quello di Santa Maria ...

