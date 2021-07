Pensione 5 anni prima, occasione fino ai nati nel 1960 (Di martedì 6 luglio 2021) La mediazione appare difficile e quindi appare sempre più probabile che dal 2022 si tornerà in pieno alla riforma Fornero. Mediazione, perché di questo c'è bisogno visto che tra governo e sindacati in materia previdenziale e sulla riforma delle pensioni c'è ancora distanza. La quota 41 piace ai sindacati ma non al governo, soprattutto se non si considerino penalizzazioni di assegno. Stessa cosa per la flessibilità dai 62 anni di età. La Pensione 5 anni prima è quanto di più costoso c'è ed usando la ragione, appare azzardato convincersi che davvero nel 2022 il governo possa accettare una proposta del genere. Più facile ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 luglio 2021) La mediazione appare difficile e quindi appare sempre più probabile che dal 2022 si tornerà in pieno alla riforma Fornero. Mediazione, perché di questo c'è bisogno visto che tra governo e sindacati in materia previdenziale e sulla riforma delle pensioni c'è ancora distanza. La quota 41 piace ai sindacati ma non al governo, soprattutto se non si considerino penalizzazioni di assegno. Stessa cosa per la flessibilità dai 62di età. Laè quanto di più costoso c'è ed usando la ragione, appare azzardato convincersi che davvero nel 2022 il governo possa accettare una proposta del genere. Più facile ...

