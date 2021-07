Pallamano | a Chieti tre giorni di amichevoli tra Italia e Lussemburgo U17 e U19

Advertising

radiolaquila1 : Pallamano: al centro tecnico FIGH di Chieti si apre training camp tra nazionali giov... -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Chieti

ChietiToday

'La Casa della' asi prepara a ospitare tre amichevoli per le categorie U17 e U19. L'impianto teatino Pala Santa Filomena, divenuto da dicembre struttura di riferimento della Federazione, ...Gabriele Randes è, infatti, il più giovane portiere nella storia della nazionale maggiore di. Venne convocato nel 2014 per due amichevoli con Israele, a, in preparazione dei ...Enrico Aldini impegnato a Chieti nello stage della nazionale Under 19 di pallamano, in vista dell’Europeo di categoria in programma dal 12 agosto a Varazdin (Croazia). Una conferma per il 19enne atlet ...È Gabriele Randes, portiere, 24 anni, il primo tassello della Teamnetwork Albatro edizione 2021-2022. L’atleta, nato ad Alcamo dove ha mosso i primi passi nella pallamano, arriva dal Molteno e attualm ...