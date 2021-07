Ospedale Cardarelli, manca il sangue: l’attore Paolantoni in uno spot invita a donare (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Il Cardarelli è in emergenza, donare il sangue adesso significa dare una speranza di sopravvivenza a tutti i malati di leucemia e di talassemia, che hanno bisogno di trasfusioni continue. Il sangue sta per finire, ce n’è bisogno ora”. A lanciare un appello di generosità a tutti i napoletani è l’attore Francesco Paolantoni, che ha scelto di prestare la propria immagine per dare voce ad un’emergenza divenuta ormai dramma: la carenza di sangue a disposizione della più grande Azienda Ospedaliera del Mezzogiorno d’Italia. Dal Centro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Ilè in emergenza,iladesso significa dare una speranza di sopravvivenza a tutti i malati di leucemia e di talassemia, che hanno bisogno di trasfusioni continue. Ilsta per finire, ce n’è bisogno ora”. A lanciare un appello di generosità a tutti i napoletani èFrancesco, che ha scelto di prestare la propria immagine per dare voce ad un’emergenza divenuta ormai dramma: la carenza dia disposizione della più grande Azienda Ospedaliera del Mezzogiorno d’Italia. Dal Centro ...

Advertising

anteprima24 : ** Ospedale Cardarelli, manca il sangue: l'attore Paolantoni in uno spot invita a donare ** - Napolitanteam : Emergenza sangue all'ospedale Cardarelli, Francesco Paolantoni protagonista di uno spot che invita alla donazione -… - EmergenzaH24 : RT @TgrRaiMolise: #Vaccinazioni, in programma almeno 1700 al Cardarelli nei prossimi giorni. Nell'hub dell'ospedale gli adolescenti stanno… - Saschaa57219265 : Forse siamo stati in periodi diversi,ricordo bene che per arrivare al Cardarelli (ospedale)l'autobus era il mitico… - claudiamelica : Vincenzo De Luca: Ripristinate la Terapia del Dolore e le Cure Palliative dell'Ospedale Cardarelli - Firma la petiz… -