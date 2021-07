Nessuno dimentichi il patto per Draghi. Gribaudo (Pd) chiama il time out (anche ai grillini) (Di martedì 6 luglio 2021) Nessuno dimentichi il patto con cui abbiamo votato tutti la fiducia a Draghi. Lo dice a Formiche.net la deputata dem Chiara Gribaudo, chiamata da Enrico Letta nella sua segreteria che, partendo dai dissidi interni ai grillini, traccia una mappa politica anche per il Pd. Punto di svolta il semestre bianco, che in nessun modo, precisa, deve valere come occasione per “guardarsi l’ombelico, pensare agli affari interni e al proprio consenso dimenticando il patto di maggioranza”. Le incertezze sull’asse Grillo-Conte possono creare problemi di ... Leggi su formiche (Di martedì 6 luglio 2021)ilcon cui abbiamo votato tutti la fiducia a. Lo dice a Formiche.net la deputata dem Chiarata da Enrico Letta nella sua segreteria che, partendo dai dissidi interni ai, traccia una mappa politicaper il Pd. Punto di svolta il semestre bianco, che in nessun modo, precisa, deve valere come occasione per “guardarsi l’ombelico, pensare agli affari interni e al proprio consenso dimenticando ildi maggioranza”. Le incertezze sull’asse Grillo-Conte possono creare problemi di ...

