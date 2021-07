**Migranti: Meloni, 'non siamo servi, Ocean Viking francese vada a Marsiglia'** (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "La nave della Ong francese con quasi 600 immigrati illegali a bordo vada a Marsiglia. L'Italia non è il campo profughi d'Europa e non è una colonia francese o tedesca. È questo il prezzo che deve pagare il Governo Draghi per avere il plauso dell'Europa? Farsi trattare come dei servi?". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a proposito della notizia della nave Ocean Viking che ha chiesto all'Italia un porto dove sbarcare 572 persone. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "La nave della Ongcon quasi 600 immigrati illegali a bordo. L'Italia non è il campo profughi d'Europa e non è una coloniao tedesca. È questo il prezzo che deve pagare il Governo Draghi per avere il plauso dell'Europa? Farsi trattare come dei?". Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, a proposito della notizia della naveche ha chiesto all'Italia un porto dove sbarcare 572 persone.

