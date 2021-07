Lo State of Play di luglio è stato annunciato ufficialmente (Di martedì 6 luglio 2021) Lungamente rumoreggiato, solo ora è arrivata la conferma da parte di Sony che ha annunciato ufficialmente il prossimo State of Play di luglio Con un aggiornamento sul blog ufficiale dell’azienda, Sony ha annunciato lo svolgimento del prossimo State of Play di questo luglio. Lo show è previsto per giovedì 8 alle ore 23:00. Come da qualche anno a questa parte, la comunicazione ufficiale delle principali aziende videoludiche è cambiata spostandosi sempre più verso eventi online a discapito di eventi dal vivo, causa anche pandemia. Andiamo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 luglio 2021) Lungamente rumoreggiato, solo ora è arrivata la conferma da parte di Sony che hail prossimoofdiCon un aggiornamento sul blog ufficiale dell’azienda, Sony halo svolgimento del prossimoofdi questo. Lo show è previsto per giovedì 8 alle ore 23:00. Come da qualche anno a questa parte, la comunicazione ufficiale delle principali aziende videoludiche è cambiata spostandosi sempre più verso eventi online a discapito di eventi dal vivo, causa anche pandemia. Andiamo ...

