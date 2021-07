L’Italia supera la Spagna, Piqué non ci sta: “Svantaggiati da un fattore, non è giusto” (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia batte ai rigori la Spagna e si guadagna l’accesso alle finali di Euro2020. I tifosi azzurri sono in festa, spopolano le reazioni degli italiani per la squadra di Mancini ed è arrivato anche il tweet di Gerard Piqué. Il difensore spagnolo, attraverso il suo profilo Twitter, non ha digerito la vittoria degli azzurri: “Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la squdra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovo giusto che in una competizione del genere un pareggio ti faccia partire svantaggiato“. No es ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 luglio 2021)batte ai rigori lae si guadagna l’accesso alle finali di Euro2020. I tifosi azzurri sono in festa, spopolano le reazioni degli italiani per la squadra di Mancini ed è arrivato anche il tweet di Gerard. Il difensore spagnolo, attraverso il suo profilo Twitter, non ha digerito la vittoria degli azzurri: “Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la squdra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovoche in una competizione del genere un pareggio ti faccia partire svantaggiato“. No es ...

