Lapsus di Virginia Raggi: "Dal green degli Open di golf si può ammirare anche la cupola del Colosseo"

Un Lapsus ha tradito Virginia Raggi durante la conferenza stampa di presentazione degli Open d'Italia di golf. Parlando della location del torneo, che si svolgerà dal 2 al 5 settembre al Marco Simone golf & Country Club di Guidonia, la sindaca ha fatto una gaffe: "Dal green si può ammirare, guardando bene, anche la cupola del Colosseo". Non è la prima volta che la Raggi scivola sulle bellezze artistiche della Capitale. Solo qualche tempo fa, in un video di ...

