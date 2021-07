La IndyCar vuole più ovali | lavori in corso per il 2022

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 luglio 2021) Da quando ha preso in gestione la, Roger Penske non ha ancora fatto grandi manovre, complice anche le difficoltà legate alla contingenza. Ma adesso è venuto il momento di dare il suo tocco alla serie, che seppur in crescita, risente ancora della crisi del passato. Il “Capitano”, in questi giorni, è all’opera per definire il calendario, con un chiaro obiettivo in mente: aggiungere gare sugliriportare la categoria all’antico splendore, quando si alternavano le gare stradali con i catini, con la Indianapolis 500 a fare da gioiello della corona. In un’intervista a Racer, ...