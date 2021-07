JLo | selfie #nomakeup e il mantra motivazionale per credere in se stessa

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 luglio 2021) Come iniziare la settimana al meglio? Per JLo, la ricetta magica consiste nel ripetersi dei mantra motivazionali. Gli stessi che accompagnano il selfie #nomakeup pubblicato lunedì sulla pagina Instagram di @jlobeauty: nessun segno del tempo per la cantante, vicinissima al suo 52esimo compleanno, in calendario il 24 luglio, solo una pelle impeccabile radiosa, fresca, luminosa. Ecco il suo come scrive nel post: «Ripeti con me: i sogni sono dei semplici obiettivi per chi crede in se stesso. L’energia creativa scorre dentro di me e ispira nuove idee. La mia motivazione non ha limiti». Chi le darebbe mai la sua età anagrafica?