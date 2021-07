Il Pastificio Rana cresce e investe (con 10 milioni di pasti donati)

Advertising

MattinoDiVerona : Anno record per il Pastificio Rana: +16,3% nel 2020 Leggi tutto: - foodaffairs_it : Pastificio Rana sponsorizzazione del Maratona Dles Dolomites 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Pastificio Rana

Il Sole 24 ORE

Nel corso del 2020, inoltre, ilha confermato la leadership di mercato nella pasta fresca ripiena in Italia, nei principali Paesi europei come Francia, Spagna, Germania e Gran ...Boom per il tortellino più amato del mondo: illeader al mondo della pasta fresca fondato da Giovanniha chiuso il bilancio consolidato 2020 con oltre 900,3 milioni di euro di fatturato , in crescita del +16,3% sul 2019 . Tra gli ...Il Gruppo Rana ha esaminato ed approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. “L’esercizio 2020 ha premiato l’impegno, la progettualità e gli investimenti effettuati nel corso di un anno così ...Il gruppo Rana chiude il bilancio consolidato 2020 con oltre 900 mln di fatturato. Nel 2021 si punta a superare quota 1 miliardo di ricavi ...