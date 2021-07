I video «ancora più orribili» nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: «Mi hanno urinato addosso» (Di martedì 6 luglio 2021) Ispezioni intime, obbligo di spogliarsi nudi e flessioni, sputi in faccia e in bocca. E abusi anche peggiori: «Sono stato urinato addosso dalle guardie, ero in una pozza di sangue e mi hanno urinato addosso, sono stato sputato in bocca e in faccia più volte». E ancora: «Davanti ai miei occhi hanno preso un ragazzo e lo hanno violentato. Un altro ragazzo stava molto male, volevo farlo bere, le guardie mi diedero una bottiglietta d’acqua ma era vuota e, quando lo feci presente, loro deridendomi mi portarono in bagno e, tirato lo sciacquone del water, mi ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) Ispezioni intime, obbligo di spogliarsi nudi e flessioni, sputi in faccia e in bocca. E abusi anche peggiori: «Sono statodalle guardie, ero in una pozza di sangue e mi, sono stato sputato in bocca e in faccia più volte». E: «Davanti ai miei occhipreso un ragazzo e loviolentato. Un altro ragazzo stava molto male, volevo farlo bere, le guardie mi diedero una bottiglietta d’acqua ma era vuota e, quando lo feci presente, loro deridendomi mi portarono in bagno e, tirato lo sciacquone del water, mi ...

