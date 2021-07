Europei 2021, al via la raccolta fondi per la piccola tifosa tedesca derisa sui social. Ma lei è sparita (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo il secondo goal dell’Inghilterra contro la Germania durante gli ottavi di finale dell’Europeo, una piccola tifosa tedesca era scoppiata a piangere fra le braccia del papà. Da quel momento il video ha cominciato a fare il giro del web, non senza qualche commento deprecabile (“Piangi piccola nazista”). A quel punto un tifoso inglese, Joel Hughes, ha deciso di lanciare una raccolta fondi che è già arrivata a 35.000 sterline: “L’obiettivo è dimostrare che non tutti nel Regno Unito siamo orribili”, ha spiegato a SkyNews. Gesto lodevole che però, stando a quanto riportato da TgCom24, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo il secondo goal dell’Inghilterra contro la Germania durante gli ottavi di finale dell’Europeo, unaera scoppiata a piangere fra le braccia del papà. Da quel momento il video ha cominciato a fare il giro del web, non senza qualche commento deprecabile (“Pianginazista”). A quel punto un tifoso inglese, Joel Hughes, ha deciso di lanciare unache è già arrivata a 35.000 sterline: “L’obiettivo è dimostrare che non tutti nel Regno Unito siamo orribili”, ha spiegato a SkyNews. Gesto lodevole che però, stando a quanto riportato da TgCom24, si ...

