Ddl Zan, parla Alessandro Zan: "Andiamo in Aula e incrociamo le dita" (Di martedì 6 luglio 2021) "Voglio escludere che nelle parole di Renzi si celi un accordo con Salvini, ho i brividi all'idea che ci sia". Così Alessandro Zan ai microfoni di The Breakfast Club parla dei rischi per la legge di cui è primo firmatario. "Una legge che tutela dai crimini d'odio non si può barattare con un accordo di potere. Renzi vuole essere protagonista di una mediazione, ma rischia di far saltare la legge. La destra invece vuole solo decapitarla. Paura che la legge non venga approvata? Intanto, Andiamo in Aula dalla commissione Giustizia e incrociamo le dita. Poi leggiamo gli emendamenti dei partiti.

