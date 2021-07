Covid, Pregliasco: 'Aumento contagi? Ovvio con le riaperture, il vaccino non protegge al 100%' (Di martedì 6 luglio 2021) docente dell'Università Statale di Milano, è intervenuto all'Adnkronos Salute riguardo lo stop alla decrescita dei casi di in e l'Aumento che si sta registrando in altri Paesi nonostante le . ... Leggi su leggo (Di martedì 6 luglio 2021) docente dell'Università Statale di Milano, è intervenuto all'Adnkronos Salute riguardo lo stop alla decrescita dei casi di in e l'che si sta registrando in altri Paesi nonostante le . ...

Advertising

MauroGentileTv : RT @Gazzettino: Covid, contagi in aumento. Pregliasco: «Era ovvio dopo le riaperture, il vaccino non protegge al 100%» - misiagentiles : RT @Adnkronos: #Covid, Pregliasco: 'Contagi in aumento in #Italia? Ovvio dopo aperture'. - mazzarellantoni : RT @Adnkronos: #Covid, Pregliasco: 'Contagi in aumento in #Italia? Ovvio dopo aperture'. - mariocaprio601 : Si stima che oggi i positivi in Italia siano circa 150.000. I casi aumentano nonostante le vaccinazioni. Fra quindi… - salutegreen24 : Contagi da coronavirus in aumento in Italia? 'Era ovvio. La riapertura accende la diffusione della malattia a presc… -