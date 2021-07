Coronavirus, niente Australia nel 2021 per la F1 e la MotoGp (Di martedì 6 luglio 2021) Le gare in programma a Melbourne e a Phillip Island, inizialmente posticipate, sono state annullate. Stefano Domenicali è alla ricerca di una nuova data, mentre il Motomondiale correrà nuovamente in .. Leggi su today (Di martedì 6 luglio 2021) Le gare in programma a Melbourne e a Phillip Island, inizialmente posticipate, sono state annullate. Stefano Domenicali è alla ricerca di una nuova data, mentre il Motomondiale correrà nuovamente in ..

Johnson riapre il Regno Unito, cosa dicono gli esperti ... via le mascherine, quindi, e niente più distanziamento sociale. Londra mette in conto di arrivare ... dobbiamo imparare una nuova convivenza ragionata con il coronavirus", dice il primario di Malattie ...

Udinese, cancellata l’amichevole con il Watford per le restrizioni dovute al Covid Niente da fare per l’amichevole in famiglia tra Udinese e Watford. Non si disputerà l’incontro “tutto in famiglia” tra le due squadre di proprietà della famiglia Pozzo a causa delle restrizioni impost ...

