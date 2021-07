Cina | Acerbo Prc | ' oggi a summit internazionale con Xi Jinping'

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) -il segretario di Rifondazione comunista-Sinistra europea, Maurizio, parteciperà a a unorganizzato dal Partito comunista cinese, tramite collegamento video. È previsto l'intervento di Xi, segretario generale del Pcc e presidente cinese, che terrà un discorso programmatico. "Partecipo a questo incontro -spiega- per esprimere il nostro netto no alla nuova guerra fredda. L'Italia e l'Ue invece di allinearsi alle pretese statunitensi di dominio planetario dovrebbero svolgere un ruolo autonomo di pace e cooperazione. ...

