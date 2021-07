Catenaccio e contropiede, l’Italia di Mancini omaggia Gianni Brera (Di mercoledì 7 luglio 2021) SANTO Catenaccio. Onore imperituro all’italica tradizione del santo Catenaccio cantata omericamente dall’immenso Gioann Brera fu Carlo. Evviva il culto della difesa. L’imago decisiva dell’atavica sofferenza al 55’: gli iberici padroni al centro del campo e undici azzurri dietro la pelota. Cinque minuti dopo, all’ora esatta di gioco, Gigione il Pompeiano (prevengo i soliti cacacazzi dei commenti: Donnarumma abita a Pompei, non a Castellammare) rilancia un pallone che arriva fino a Chiesa. Uno a zero. Si chiama contropiede. Il resto è altra sofferenza e poi nervi, piedi e cuore ai rigori – 8 VICOLO CIECO. La costruzione dal ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) SANTO. Onore imperituro all’italica tradizione del santocantata omericamente dall’immenso Gioannfu Carlo. Evviva il culto della difesa. L’imago decisiva dell’atavica sofferenza al 55’: gli iberici padroni al centro del campo e undici azzurri dietro la pelota. Cinque minuti dopo, all’ora esatta di gioco, Gigione il Pompeiano (prevengo i soliti cacacazzi dei commenti: Donnarumma abita a Pompei, non a Castellammare) rilancia un pallone che arriva fino a Chiesa. Uno a zero. Si chiama. Il resto è altra sofferenza e poi nervi, piedi e cuore ai rigori – 8 VICOLO CIECO. La costruzione dal ...

