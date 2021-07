Caro Porro | così la Raggi beffa i negozianti

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 6 luglio 2021), vorrei fare una segnalazione in merito all’ultima ordinanza emanata dal sindacoper tutto il territorio del comune di Roma. L’ordinanza è la n.115 del 2 luglio 2021 e vieta con effetto immediato la vendita di alcolici di qualsiasi genere dopo le ore 18 per i negozi di vendita al dettaglio e quella di alcolici in bottiglie di vetro dalle ore 20 per i negozi con licenza di somministrazione. Oltre alla grave disparità di trattamento tra i due tipi di esercizi commerciali che già di per sé varrebbe a contestare giudizialmente l’ordinanza stessa in quanto palesemente lesiva della libertà di commercio e della leale ...