Bombardieri Uil ad Atessa | ' Nessun arretramento | Sevel deve rimanere il pilastro produttivo ed economico'

Advertising

Donato77278937 : Atessa (CH) 06/07/2021 IL SEGRETARIO GENERALE della UIL Pierpaolo Bombardieri cn un intervento di alto profilo, con… - EcoAltoMolise : Sevel, Pierpaolo Bombardieri (Uil): “Si stabilizzino i precari” - CilentoReporter : #CampaniaNotizie Bombardieri, Barbagallo, Carfagna e la senatrice Garavini all’importante evento sindacale sul futu… - radiolaquila1 : Segretario Generale UIL Bombardieri il 6 Luglio ad Atessa per Assemblea organizzativa UIL Abruzzo - radiolaquila1 : Segretario Generale UIL Bombardieri il 6 Luglio ad Atessa per Assemblea organizzativa UIL Abruzzo -

Ultime Notizie dalla rete : Bombardieri Uil

L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

'Nessun arretramento su occupazione e produzione: la Sevel deve rimanere il pilastro produttivo ed economico dell'Abruzzo e del centro sud' lo ha detto Pierpaolo, segretario generale, in visita questa mattina alla Sevel di Atessa, lo stabilimento del gruppo Stellantis che produce il Ducato. Con lui Rocco Palombella, segretario generale Uilm, e ..."Nessun arretramento su occupazione e produzione: la Sevel deve rimanere il pilastro produttivo ed economico dell'Abruzzo e del centro sud". Così il segretario generale dellaPierpaolo, in visita oggi alla Sevel di Atessa (Chieti), stabilimento del gruppo Stellantis che produce il Ducato. Insieme a lui il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, e il ...“Nessun arretramento su occupazione e produzione: la Sevel deve rimanere il pilastro produttivo ed economico dell’Abruzzo e del centro sud”. Così Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, in ...Atessa. “Nessun arretramento su occupazione e produzione: la Sevel deve rimanere il pilastro produttivo ed economico dell’Abruzzo e del centro sud”. Così Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil ...