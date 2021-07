Ag. Kessié: “Solo un colpo di stato manderà via il Presidente dal Milan” (Di martedì 6 luglio 2021) Le ultime news sul calciomercato del Milan: continua a tenere banco il rinnovo di Franck Kessié. Le parole del suo agente, George Atangana Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 luglio 2021) Le ultime news sul calciomercato del: continua a tenere banco il rinnovo di Franck. Le parole del suo agente, George Atangana

Ultime Notizie dalla rete : Kessié Solo Calciomercato Milan, ag. Kessié: 'Un colpo di Stato può portar via il Presidente...' Commenta per primo George Atangana, agente di Franck Kessié, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro del centrocampista del Milan e del rinnovo del suo contratto in scadenza 2022: ' Solo un colpo di Stato può portar via il Presidente dal Milan...

Milan, rinnovo Kessie: fase di stallo, occhio alle inglesi Pare esserci una solo certezza attorno alla questione, e l'ha fatta intuire George Atangana.

