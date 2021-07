"A chi non si è mai piegata". Raffaella Carrà, la rivelazione di Pippo Baudo (che la dice lunghissima). Fuori tutta la verità (Di martedì 6 luglio 2021) Pippo Baudo è commosso più che mai. Il suo grande rimpianto resta uno: non essere riuscito a lavorare con Raffaella Carrà, scomparsa ieri, lunedì 5 giugno, all'età di 78 anni. "Anche se lei aveva lavorato molto con Corrado, che l'aveva lanciata definitivamente come grande star nel 1970, con Canzonissima. E quindi gli era grata, e molto legata. Ed era come se temesse che, lavorando con me, gli avrebbe potuto fare uno sgarbo. Quindi no, non abbiamo mai fatto programmi insieme. Adesso sono affranto, se n'è andata l'ultima grande soubrette della televisione italiana", spiega a La stampa in un'intervista lunga e commossa. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021)è commosso più che mai. Il suo grande rimpianto resta uno: non essere riuscito a lavorare con, scomparsa ieri, lunedì 5 giugno, all'età di 78 anni. "Anche se lei aveva lavorato molto con Corrado, che l'aveva lanciata definitivamente come grande star nel 1970, con Canzonissima. E quindi gli era grata, e molto legata. Ed era come se temesse che, lavorando con me, gli avrebbe potuto fare uno sgarbo. Quindi no, non abbiamo mai fatto programmi insieme. Adesso sono affranto, se n'è andata l'ultima grande soubrette della televisione italiana", spiega a La stampa in un'intervista lunga e commossa. ...

