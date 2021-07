Wimbledon, strepitoso Berrettini! Liquida Ivashka, ai quarti c'è Aliassime (Di lunedì 5 luglio 2021) "Resta lucido, la strada è lunga. Ma se manterrai la freschezza mentale, andrai avanti nel torneo". Così gli aveva detto Boris Becker nell'incontro fortuito tra i vialetti di Wimbledon prima dell'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 luglio 2021) "Resta lucido, la strada è lunga. Ma se manterrai la freschezza mentale, andrai avanti nel torneo". Così gli aveva detto Boris Becker nell'incontro fortuito tra i vialetti diprima dell'...

Advertising

ilcirotano : Wimbledon, strepitoso Berrettini! Liquida Ivashka in tre set ed è ai quarti - - fragopower : #Berrettini oggi strepitoso. Solo @DjokerNole superiore in questo #Wimbledon . Gli altri 3 della parte alta hanno a… - LorenzoMolaioni : RT @antogar78: Matteo #Berrettini strepitoso! Un tornado su #Wimbledon spazza via Ivashka: è ai quarti ma con questa condizione e con quest… - Luca21013415 : RT @antogar78: Matteo #Berrettini strepitoso! Un tornado su #Wimbledon spazza via Ivashka: è ai quarti ma con questa condizione e con quest… - antogar78 : Matteo #Berrettini strepitoso! Un tornado su #Wimbledon spazza via Ivashka: è ai quarti ma con questa condizione e… -