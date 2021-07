Una palina per Fantozzi. Roma omaggia la sua Via Crucis di utente Atac (Di lunedì 5 luglio 2021) Fantozzi, post-mortem, conquista infine la toponomastica capitolina, è un omaggio della municipalità alla sua Via Crucis di utente Atac; i “mezzi”, così come amano prosaicamente dire a Roma. Prima, però, la notizia: “Una palina con targa per ricordare lo sforzo di Ugo Fantozzi nel tentativo di prendere al volo l’autobus”. Già detto, è l’omaggio che Roma consegna al personaggio creato da Paolo Villaggio a quattro anni dalla sua scomparsa e addirittura 50 dalla pubblicazione del Romanzo bestseller, ovunque tradotto. Sarà collocata vicino ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021), post-mortem, conquista infine la toponomastica capitolina, è un omaggio della municipalità alla sua Viadi; i “mezzi”, così come amano prosaicamente dire a. Prima, però, la notizia: “Unacon targa per ricordare lo sforzo di Ugonel tentativo di prendere al volo l’autobus”. Già detto, è l’omaggio checonsegna al personaggio creato da Paolo Villaggio a quattro anni dalla sua scomparsa e addirittura 50 dalla pubblicazione delnzo bestseller, ovunque tradotto. Sarà collocata vicino ...

