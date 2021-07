Raffaella Carrà è morta: chi era, carriera, canzoni, compagno, età, cause della morte (Di lunedì 5 luglio 2021) La regina della tv italiana ci ha lasciati. E’ morta a 78 anni Raffaella Carrà, icona italiana della musica e della televisione, con una carriera brillante da showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, autrice. morta Raffaella Carrà a 78 anni: chi era, successi, carriera e canzoni Raffaella Carrà è da sempre stata definita la “regina della televisione italiana“, una vera e propria icona che ha ottenuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) La reginatv italiana ci ha lasciati. E’a 78 anni, icona italianamusica etelevisione, con unabrillante da showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, autrice.a 78 anni: chi era, successi,è da sempre stata definita la “reginatelevisione italiana“, una vera e propria icona che ha ottenuto ...

Advertising

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - vyjrgo : non raffaella carrà per favore ditemi che non è vero <|3 - LorenzoDiMatti4 : RT @maria_spena: Raffaella Carrà è stata un simbolo di femminilità, talento e di italianità nel mondo per intere generazioni. Con lei se ne… -