Papa Francesco operato al Gemelli: “Ha reagito bene all’intervento”. In ospedale almeno 5 giorni (Di lunedì 5 luglio 2021) Papa Francesco è stato sottoposto nella serata di ieri a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica al colon. Il pontefice si trova ora ricoverato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove rimarrà almeno 5 giorni secondo quanto riporta l’Ansa. L’intervento eseguito da Papa Francesco non è particolarmente problematico, se non, comunque, per le cautele legate all’età del paziente, 84 anni. “Il Santo Padre, ricoverato nel pomeriggio al Policlinico A. Gemelli, è stato sottoposto in serata all’operazione ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 luglio 2021)è stato sottoposto nella serata di ieri a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica al colon. Il pontefice si trova ora ricoverato presso il Policlinico Agostinodi Roma, dove rimarràsecondo quanto riporta l’Ansa. L’intervento eseguito danon è particolarmente problematico, se non, comunque, per le cautele legate all’età del paziente, 84 anni. “Il Santo Padre, ricoverato nel pomeriggio al Policlinico A., è stato sottoposto in serata all’operazione ...

