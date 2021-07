Papa Francesco dopo l’operazione 5 giorni in ospedale | chi lo sostituirà

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il Pontefice è stato operato nella giornata di ieri Sabato 4 luglioè stato operato, presso l’Gemelli di Roma, per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Il pontefice sta bene come hanno detto dall’ultimo bollettino medico. “Il Santo Padre ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal professor Sergio Alfieri – ha spiegato il direttore della Stampa vaticana Matteo Bruni – L’anestesia è stata condotta dal Prof. Massimo Antonelli, dalla Prof.ssa Liliana Sollazzi e dai dott.ri Roberto De Cicco e Maurizio Soave. Erano altresì presenti in sala operatoria il Prof. Giovanni ...

"Niente è stato deciso senza il consenso o la conoscenza di", ha detto in una conferenza stampa a Strasburgo, dove si trova come legato pontificio in opccasione dei festeggiamenti per ...L'iniziativa giudiziaria è direttamente collegabile alle indicazioni e alle riforme di Sua Santità, nell'opera di trasparenza e risanamento delle finanze vaticane; opera che, secondo l'...
Sabato 4 luglio Papa Francesco è stato operato, presso l'ospedale Gemelli di Roma, per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.