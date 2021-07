Neil Agius, record mondiale di nuoto: da Linosa a Malta in 52 ore per 125,7 chilometri (Di lunedì 5 luglio 2021) record mondiale per il nuotatore di fondo maltese Neil Agius: ha percorso in 52 ore il tratto di mare di 125,7 chilometri tra Linosa e l'arcipelago di Malta. Alle 22 del 30 giugno è approdato a Xlendi Bay nell'isola di Gozo, accolto da una folla di maltesi giunti sul posto per assistere al record mondiale della più lunga nuotata continua, non assistita e con corrente neutra lungo un singolo segmento. Il record sarà ratificato dalla Federazione dei Nuotatori Maratoneti una volta vagliata tutta la documentazione della ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 luglio 2021)per il nuotatore di fondo maltese: ha percorso in 52 ore il tratto di mare di 125,7trae l'arcipelago di. Alle 22 del 30 giugno è approdato a Xlendi Bay nell'isola di Gozo, accolto da una folla di maltesi giunti sul posto per assistere aldella più lunga nuotata continua, non assistita e con corrente neutra lungo un singolo segmento. Ilsarà ratificato dalla Federazione dei Nuotatori Maratoneti una volta vagliata tutta la documentazione della ...

