Napoli Running apre le iscrizioni di Sorrento-Positano e Napoli City Half Marathon (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – C’è entusiasmo, voglia di ripartire e di ritornare a correre nei magici e unici luoghi delle competizioni podistiche organizzate da Napoli Running Asd. Sorrento, Positano e i comuni della costiera sorrentina così come la città di Napoli attendono i runner e la loro energia, la loro voglia di esserci e divertirsi in modo sano. In casa Napoli Running non è mai mancato il fermento organizzativo che ha dato i suoi frutti anche in piena crisi pandemica. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 6 minuti– C’è entusiasmo, voglia di ripartire e di ritornare a correre nei magici e unici luoghi delle competizioni podistiche organizzate daAsd.e i comuni della costiera sorrentina così come la città diattendono i runner e la loro energia, la loro voglia di esserci e divertirsi in modo sano. In casanon è mai mancato il fermento organizzativo che ha dato i suoi frutti anche in piena crisi pandemica. ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Running Barletta: Football americano, un amaro fine corsa per i Mad Bulls ... che già erano emerse durante il confronto co i Briganti Napoli. Si aggiunga a tutto questo, una ... perché nell'ultimo quarto si scatena un altro grande protagonista della partita: l'esperto running - ...

Ai Campionati Italiani di Rovereto, tanti successi made in Campania C'è poi il resto, e che resto, con le prove multiple campane capaci di piazzare all'ottavo posto Anna Generali (Running Club Napoli), nell'eptathlon e vedere nella stessa gara al 13° e 16° posto ...

