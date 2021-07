Morte di Raffaella Carrà: su Twitter chiedono un minuto di… ballo prima di Italia-Spagna (Di lunedì 5 luglio 2021) Italiani e spagnoli piangono insieme Raffaella Carrà. Su Twitter arfriva la proposta, soprattutto da Madrid, di chiedere di ricordare Raffa, domani, 6 luglio, prima della semifinale di Euro2020 che opporrà i due paesi. «Per Spagna-Italia, in onore di Raffaella Carrà, io osserverei un minuto di ballo», scrive lo scrittore spagnolo Emilio Tejera. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 luglio 2021)ni e spagnoli piangono insieme. Suarfriva la proposta, soprattutto da Madrid, di chiedere di ricordare Raffa, domani, 6 luglio,della semifinale di Euro2020 che opporrà i due paesi. «Per, in onore di, io osserverei undi», scrive lo scrittore spagnolo Emilio Tejera. L'articolo proviene da Firenze Post.

FranAltomare : Il concetto di morte è incompatibile con Raffaella Carrà. Eterna fin dal primo giorno. - vladiluxuria : La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e d… - RaiNews : Morte #RaffaellaCarrà. I commenti e il cordoglio dell'Italia che l'ha amata - _HisBlackWings_ : Talmente sconvolta dalla morte di Raffaella Carrà che ho pensato subito fosse una bufala. Lei non può morire, non lo accetto proprio. - pleasebbmine : RT @yleniaindenial: letteralmente sotto shock dalla morte di Raffaella Carrà. Solamente pochi giorni fa si parlava di Raffaella come presen… -