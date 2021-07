Monte Faito | la funivia resta sospesa nel vuoto con 17 persone a bordo

(Di lunedì 5 luglio 2021) Novanta minuti di apprensione e panico per diciassette passeggeri – compreso il manovratore – che ieri pomeriggio sono rimasti sospesi nelall’interno di una cabina delladel, vicino Napoli. Il pensiero è andato inevitabilmente alla tragedia del Mottarone avvenuta il 23 maggio scorso, ma fortunatamente questa volta non ci sono stati danni alle. Alle 17.30 un guasto elettrico ha bloccato la cabina che ha poi ripreso la sua lenta discesa verso la stazione Circumvesuviana intorno alle 19 grazie all’intervento di un gruppo elettrogeno. Successivamente, l’Ente autonomo Volturno ...

La Repubblica

Attimi di panico ieri sulla Funivia del, quando a causa di uno sbalzo di tensione della corrente, 20 persone sono rimaste bloccate in cabina a 250 metri d'altezza . La mente è ovviamente tornata alla tragedia dello scorso 23 ...La funivia delin discesa appunto dalverso la stazione Circum di Castellammare di Stabia (Napoli) è rimasta bloccata oltre un'ora, con 20 persone a bordo. Un incidente che è avvenuto nella giornata di domenica a causa di un ...Il guasto è avvenuto alle 17.20, a bordo della cabina venti passeggeri tra cui anche alcuni bambini; la discesa dura 7 minuti, questa corsa era stata decisa in via straordinaria rispetto all’orario fi ...La funivia del Faito in discesa dal Monte Faito verso la stazione Circum di Castellammare di Stabia è rimasta bloccata oltre un'ora, con 17 persone a bordo, a causa di un black out ...