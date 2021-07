Mattarella incontra Macron a Parigi, pronto il Trattato Quirinale: “Consolidare asse Roma-Parigi. Ora un servizio civile franco-italiano” (Di lunedì 5 luglio 2021) Le frizioni riguardo ai differenti ruoli svolti sulla questione libica, e la rottura netta tra l’Eliseo e l’asse giallo-verde, con le ripetute accuse lanciate da Matteo Salvini e il sostegno manifestato dall’allora vicepremier Luigi Di Maio ai Gilet Gialli, mossa che provocò il ritiro dell’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, sembrano fare ormai parte del passato. Anche grazie all’azione diplomatica del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in quei giorni continuò a sottolineare l’importanza del legame tra Roma e Parigi, si è arrivati all’incontro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Le frizioni riguardo ai differenti ruoli svolti sulla questione libica, e la rottura netta tra l’Eliseo e l’giallo-verde, con le ripetute accuse lanciate da Matteo Salvini e il sostegno manifestato dall’allora vicepremier Luigi Di Maio ai Gilet Gialli, mossa che provocò il ritiro dell’ambasciatore francese a, Christian Mt, sembrano fare ormai parte del passato. Anche grazie all’azione diplomatica del presidente della Repubblica, Sergio, che in quei giorni continuò a sottolineare l’importanza del legame tra, si è arrivati all’incontro ...

