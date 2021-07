Manu Rios in vacanza in Italia cita “Mille”, la risposta di Fedez entusiasma il web (Di lunedì 5 luglio 2021) È uno degli attori più emergenti dell’ultimo periodo e la sua massima popolarità è stata raggiunta grazie al ruolo che ha ottenuto nella quarta stagione di Elite. Stiamo parlando di Manu Rios, ovvero un noto attore spagnolo il quale proprio in questi giorni è stato nel nostro paese per trascorrere qualche giorno di vacanza e di relax. Nello specifico, sembra che l’attore sia stato a Bologna nei giorni scorsi e pare che abbia trascorso anche qualche giorno a Venezia. Manu Rios, l’attore spagnolo in vacanza in Italia A documentare la sua vacanza nella ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 5 luglio 2021) È uno degli attori più emergenti dell’ultimo periodo e la sua massima popolarità è stata raggiunta grazie al ruolo che ha ottenuto nella quarta stagione di Elite. Stiamo parlando di, ovvero un noto attore spagnolo il quale proprio in questi giorni è stato nel nostro paese per trascorrere qualche giorno die di relax. Nello specifico, sembra che l’attore sia stato a Bologna nei giorni scorsi e pare che abbia trascorso anche qualche giorno a Venezia., l’attore spagnolo ininA documentare la suanella ...

94VFINELINE : minchia ma io mi aspettavo tuttx come manu rios - tthegrassisblue : RT @itsmausebaer: orietta berti nazionale ha contagiato e conquistato pure manu rios,che queen?? - kamisstyles : Manu Rios, manu è manu. lo ringrazio per tutte le risate fatte e per avermi fatto compagnia sempre. - kweenstronza : RT @divanomat: Non Manu Rios con le lyrics di Mille, domani ci ritroviamo Orietta nella top 50 spagnola - Reberebby215 : RT @obsessedharry__: MA MANU RIOS CHE STA A VENEZIA E METTE LA DESCRIZIONE CON LABBRA ROSSO COCA COLA STO MALE LO AMO -