Mancini: «Immobile? Spesso il più criticato risolve partita e torneo»

Domani l'Italia giocherà la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Il ct, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa. Ha parlato del gruppo: "Quando c'è un buon rapporto tra tutti, quando ci sono le condizioni ottimali, il rapporto che si è crea è ottimo. Dovremo fare una grande partita domani per stare qui fino alla fine". Sulla Spagna: "Sarà difficile, anche se la Spagna è diversa dal Belgio. Non sarà una gara come quella ma con tante difficoltà. Con l'Austria è stata difficile perché era la prima a eliminazione diretta ma anche per la loro aggressività. Domani lo sarà ugualmente ma sarà difficile, la Spagna è straordinaria da anni anche se ...

